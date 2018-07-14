Раскрыты подробности интерьера нового Volkswagen Tharu

Сегодня, 06:00

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится представить свой новый небольшой кроссовер Volkswagen Tharu. Недавно на просторах интернета обнародовали первые фотографии, на которых запечатлен интерьер автомобиля.

При просмотре фото можно заметить, что Volkswagen Tharu обзавелся уникальным интерьером с оригинальной передней панелью, увеличенным тачскрином мультимедийного центра, традиционной панелью управления и расширенной центральной консолью. Подкапотное пространство нового Volkswagen Tharu занимают 1,2- и 1,4-литровые моторы с производительностью в 116 и 150 лошадиных сил. Моторы работают в тандеме с 6-скоростной МКПП или 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Новый Volkswagen Tharu построен на одной архитектуре с удлиненным кроссовером Skoda Kodiaq. Размеры новинки составляют 4453X1841X1620 мм, а величина колесной базы достигла 2 680 миллиметров. Среди функций нового кроссовера стоит выделить светодиодные головные фары, задние LED-осветители, опция экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль.

В модельном ряду бренда новинка расположится между Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan. Тестовая сборка нового Volkswagen Tharu уже осуществляется на заводе СП Volkswagen и SAIC.