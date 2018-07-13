Американцы построят двухэтажный электробус

Сегодня, 17:23

Две американские компании Proterra и Alexander Dennis начнут разработку полностью электрического двухэтажного автобуса, который будет использоваться для пассажирских перевозок между предместьем Лос-Анджелеса и Клермонтом. Новый тип «зеленого» транспорта должен появиться в США в 2019 году.

По словам создателей двухэтажного электробуса, массовый переход на электродвигатели благоприятно повлияет на экологическую обстановку в регионе. Следователь при развитии электрокаров, автомобильные компании проявляют заботу о здоровье будущих поколений людей. Отмечается, что протяженность маршрута, по которому будет следовать электрический автобус составит 55 км в одну сторону.

Электробус построили на архитектуре автобуса Alexander Dennis Enviro500, вместимость которого составила от 80 до 140 человек. Машину оборудовали литий-ионным аккумулятором, а его заказчиком считается компания Foothill Transit, которая собирается к 2030 году электрифицировать весь парк фирмы.