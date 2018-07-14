Tesla Model 3 станет конкурентом BMW M3

Сегодня, 05:00

Глава американского производителя электрокаров Илон Маск в своем профиле в социальной сети Twitter рассказал о двухмоторной версии своего бюджетного электромобиля Tesla Model 3, который получил приставку Performance. Дебют новинки должен пройти уже в июле 2018 года.

Tesla Model 3 Performance оснастят заниженной подвеской и улучшенными тормозными механизмами. Также новинка обзаведется еще одним двигателем, работающим в паре с системой переднего привода. До первой «сотни» Tesla Model 3 Performance разгоняется за 3,5 секунды при предельной скорости в 250 км/ч. Производительность агрегатов, занимающих подкапотное пространство электрокара пока держится в секрете.

Интересно, что стоимость нового Tesla Model 3 Performance сопоставима с баварским седаном BMW M3, обустроенным 430-сильным бензиновым турбированным двигателем. Однако американский электромобиль получил лучшую управляемость и на 15% скоростнее.