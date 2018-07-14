Бренд MINI показал изображения серийного электрокара

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Первый электрокар британского бренда MINI будет похож на свой концепт. Производство новинки наладят внутри страны, а выпуском трансмиссий для него займутся немцы.

Товарная версия первого электрокара MINI должна появиться в 2019 году. Накануне британцы показали два рендера, демонстрирующие радиаторную решетку автомобиля, а также его колесный диск. Стоит уточнить, что решетка будет своего рода муляжом без каких-либо отверстий. Такое решение улучшает аэродинамику. Кроме того, традиционная решетка попросту не нужна модели, так как ее силовая установка не нуждается в воздушном охлаждении. Колесный диск серийного электрокара MINI выполнен в ассиметричном стиле.

В целом пока нет представления о внешней составляющей электрокара MINI. Однако показанные на рендерах радиаторная решетка и колесный диск выполнены в том же стиле, что и аналогичные элементы шоу-кара MINI Electric Concept.

Согласно слухам, серийный электрокар MINI получит запас хода в 305 км. До 100 км/ч машина сможет разгонятся за 7,5 с. Возможно, автомобиль получит название MINI Cooper E.

Производство электрокаров MINI наладят в Великобритании. При этом, трансмисии для этих машин будут выпускаться в Германии.

Напомним, шоу-кар MINI Electric Concept дебютировал во Франкфурте в прошлом году. Машина получила современный экстерьер, но не утратила традиционных очертаний бренда.