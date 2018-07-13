В Воронеже бетонный столб продавил крышу LADA

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На просторах интернета появились данные о происшествии, которое заключается в том, что на стройплощадке в Ленинском районе Воронеже обрушился бетонный столб и смял крышу ВАЗ-2111. Инцидент случился 12 июля 2018 года.

Около 14:40 автомобиль LADA, находящийся рядом со стройкой на улице Стрелковой Дивизии 121 был поврежден бетонным столбом. Очевидцы информируют, что обрушение столба произошло из-за рабочих, сделавших глубокий подкоп, чтобы подключить к нему провода.

На фотографиях заметно, что столб сначала повредил забор, а затем упал на крышу припаркованного авто. Автомобиль оказался серьезно поврежденным, а воронежцы не преминули обсудить происшествие в сети. Но большинство считает, что парковаться у стройки рискованно, и потому в своей беде владелец ВАЗ виноват сам. Но оказались и сочувствующие граждане, выразившие надежду, что автовладельцу возместят ущерб.