Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в России

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Отечественные эксперты изучили показатели рынка SUV в России за январь-май текущего года. Это позволило специалистам составить ТОП-10 с китайскими кроссоверами, чаще остальных покупаемыми в РФ.

Первое место в ТОП-10 досталось китайскому кроссоверу Lifan X60. За первые пять месяцев текущего года жители России приобрели 1,1 тысячи единиц этой модели. При этом, продажи паркетника в РФ упали на 50% в сравнении с прошлогодним результатом.

Второе место занимает Chery Tiggo. Продажи этого кроссовера в России за январь-май составили 1,06 тысячи машин с положительным трендом в 5,7%. На третьей строчке ТОП-10 расположился семейный паркетник Lifan MyWay. Его за отчетный период приобрели 1,01 тысячи россиян.

Четвертое место досталось кроссоверу Lifan X50, реализованному в количестве 940 единиц с отрицательным трендом в 34,4%. Аутсайдером первой пятерки стал Zotye T600. Продажи этого автомобиля составили 769 экземпляров с приростом в 196%.

Во вторую пятерку ТОП-10 вошли: DW Hower H3 (762 ед.), Haval H6 (651 ед.; +40,6%), Chery T21 (627 ед.; +21.3%), Lifan X70 (523 ед.), Changan CS35 (461 ед.).