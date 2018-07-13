В Ростове на Нагибина решат проблему пробок раньше срока

Сегодня, 15:25

В Ростове-на-Дону продолжаются работы по благоустройству городских дорог. Накануне стало известно, что на некоторых улицах ремонт завершится досрочно.

Сейчас в Ростове активно ремонтируется улица Тибетская. Власти сообщают, что она будет открыта раньше срока. В Донской столице уже давно остро стоит вопрос с пробками на улице Нагибина, и объезд по Тибетской должен помочь искоренить данную проблему. Последняя должна быть отремонтирована до 15 июля.

Дорожники уже уложили асфальт на Тибетской. Теперь им осталось закончить с оформлением тротуаров. В ростовской администрации напомнили, что улица Тибетская не ремонтировалась 12 лет.

Ремонту в Ростове-на-Дону подлежат 18 объектов, расположенных на 9 улицах города. Они должны быть отремонтированы до 21 октября текущего года, но есть вероятность, что большинство улиц откроются раньше срока.