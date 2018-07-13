«Сот Моторс» отремонтирует Mercedes властей Омской области за 600 000 рублей

Сегодня, 14:13

Власти региона провели онлайн-торги на право ремонта двух элитных транспортных средств марки Mercedes, являющихся собственностью ведомства.

Правительство Омской области подводит итоги аукциона на починку двух статусных машин Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, которыми пользуется временно исполняющих обязанности губернатора Александр Бурков. Автомобили не новые, поэтому требуют дорогостоящего ремонта.

За модернизацию чиновникам региона придется заплатить 600 000 рублей, обслужить данные марки представитель немецкой компании в Омске «Сот Моторс». Продлится договор до 25 декабря нынешнего года. В прошлом году бюджет потратил на обслуживание этих автомобилей 715 000 рублей, тогда же проводился последний ремонт иномарок.