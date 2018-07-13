Вышел обновленный Singer DLS на базе Porsche 911

Сегодня, 21:00

Компания практикуется в модернизации автомобилей серии Porsche 911. Ее сотрудникам свойственен отдельный подход к каждой проблеме и незначительной «мишуре».

Над измененной моделью Porsche 911 Singer DLS упорно трудились как специалисты Singer, так и представители Momo, Recaro, Hewland, BBS и другие. Над силовой частью трудился известный конструктор Ганс Мецгер. К слову, в роли этой запчасти выступил четырехлитровый мотор на 500 лошадиных сил. Корпус автомобиля создан из фрагментов карбонового волокна, за счет чего машина не превышает в массе одной тонны.

Внешне новая модель Singer DLS воспроизведена в стиле Carrera RSR 1973 года выпуска. Салон тоже порадует будущих покупателей. Свидетели увиденного утверждают, что на подобное зрелище можно смотреть часами.