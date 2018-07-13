Дублер Московского проспекта Воронежа будет закончен к лету следующего года

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Воронежские власти намерены подготовить дублер Московского проспекта города, который протянется от улицы Антонова-Овсиенко до Проспекта Труда. На эти цели из бюджета выделят 45 936 000 рублей.

Сообщается, что дорога будет выходить на проспект и улицы 9 Января и Кольцовскую. Такое постановление появилось на сайте городской администрации Воронежа и было визировано мэром Владимиром Кстениным. В соответствии с полученными данными, МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» будет отвечать за подписание контракта с фирмой-подрядчиком.

Согласно соглашению, подрядчик обязуется провести инженерно-изыскательные работы, разработать проектно-сметную документацию, отправить ее на государственную экспертизу, проверить подлинность определения стоимости сметы и провести разработку документации для работы. Все работы должны быть завершены к 1 июня следующего года. Большую часть денег предоставит областной бюджет. Еще 1 378 000 выделят из городского бюджета.