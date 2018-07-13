В Саратове Mercedes сбил насмерть женщину на переходе

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Согласно предварительной информации, автомобилист не пропустил пешехода и совершил наезд на него. После того машина проехала еще десять метров.

Трагический инцидент произошел в Ленинском районе Саратова. Иномарка Mercedes насмерть сбила местную жительницу, которая переходила проезжую часть на улице Гвардейской возле дома №42А. Машина с московскими номерами не пропустила женщину и сбила ее, та от полученных повреждений скончалась на месте. Сотрудники саратовской полиции выясняют все детали аварии.

Ранее в Казани водитель иномарки сбил лося. Сразу после ДТП зверь был жив, но вскоре умер. Если бы ветеринары смогли быстро приехать, животное удалось бы спасти. Водитель сбил лося ночью, когда тот неожиданно выбежал на трассу, очевидцы и сам автомобилист до конца беспокоились за состояние мохнатого потерпевшего.