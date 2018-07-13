В Сети появились снимки Chevrolet Orlando второго поколения

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На территории КНР Chevrolet Orlando никогда не выставлялся на реализацию, но именно в этой стране создается модель второго поколения. В сети появились три фото, не сопровожденные какой-либо информацией.

Прежде Chevrolet Orlando являлся довольно популярной моделью среди российских автолюбителей, в частности на покупку машины позитивно влияла доступная стоимость. Три года назад производитель General Motors снизил уровень сборки данного автомобиля, а в полной мере выпуск Orlando первого поколения завершится только в июле, когда филиал в Корее закроет кунсанскую фабрику.

Компания решила выпустить второе поколение данной марки Chevrolet. Новинка выполнена в комплектации Redline, где восхищает дизайн с красными элементами на черном фоне. Нанесенная на решетку радиатора эмблема имеет не привычный золотистый цвет, а черный. Внутри салона находятся три ряда кресел, силовым агрегатом выступит турбомотор на 1,3 литров с 6-скоростной МКПП.