Мужчина доехал из Питера во Владивосток на инвалидной коляске

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Ограниченные физические возможности не помешали путешественнику по имени Алексей Костюченко отправиться в поездку, которая растянулась на полтора года. Мужчина без ног и кистей ночевал в палатке или в гостиницах.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Костюченко сообщил в своем блоге в соцсети «ВКонтакте» о прибытии во Владивосток. Чтобы добраться сюда из Северной столицы, мужчина преодолел расстояние в 10 000 километров, при чем использовал только хэндбайк (инвалидная коляска с педалями для рук).

Перед тем, как отправиться на Дальний Восток, Алексей Костюченко продумал свой маршрут. Путешествие петербуржца началось в октябре 2017 года. Когда наступили холода, мужчина доехал до Иркутска. Здесь он дождался, пока потеплеет, после чего снова отправился в путь.

Пользователи интернета всегда были в курсе событий, которые происходили с Алексеем Костюченко во время поездки, так как он регулярно показывал в своем блоке «ВКонтакте» фотоотчеты. Судя по снимкам, путешественник повстречал немало людей, которые с уважением отнеслись к его поездке.

После прибытия 58-летнего путешественника во Владивосток, прошла пресс-конференция с его участием. Алексей Костюченко дал понять, что и далее намерен путешествовать, но только по трассам, так как в безбарьерной среде ему неудобно передвигаться на хэндбайке.