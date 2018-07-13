Назван ТОП-10 наиболее востребованных зарубежных грузовиков

Сегодня, 19:00

Российские продажи иностранных грузовых автомобилей на протяжении пяти месяцев нынешнего года составили 15 700 экземпляров, что на 45% выше показателей годичной давности. Эксперты из «АВТОСТАТ» по имеющейся информации разработали рейтинг самых востребованных грузовиков зарубежного производства.

Первенство в рейтинге завоевал шведский Volvo FH, реализация которого достигла отметки в 1861 единицу (+58%). На второй строчке перечня числится Mercedes-Benz Actros (1426 штук, +13%). Первая тройка закрывается DAF XF-Series (1 164 шт., +20%).

В первой пятерке рейтинга значатся MAN TGX (997 ед., +430%) и MAN TGS (825 шт., -10%). В первой десятке списка эксперты разместили Scania P-Series (771 ед., +81%), Scania G-Series (726 шт., +49%), Scania R-Series (711 ед., +33%), Volvo FM (606 шт., +65%) и Hyundai HD78 (601 ед., +32%).