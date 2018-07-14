Раскрыты секреты нового кроссовера Mercedes-Benz GLE

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Новый Mercedes-Benz GLE уже тестируется, но немцы неохотно рассекречивают его. Так или иначе, накануне производитель провел закрытую презентацию кроссовера, на которой поделился некоторыми подробностями автомобиля. Машина получит современные технологии и будет выпускаться в России.

Накануне состоялась закрытая презентация нового Mercedes-Benz GLE в камуфляже при приглушенном свете. Невзирая на секретность, журналистам удалось разузнать, что кроссовер будет оснащен глянцевой приборной панелью, которая получит два дисплея под стеклом. Кроме того, машину оборудуют трехспицевым рулевым колесом с сенсорными панелями как у S-Class. В целом салон автомобиля станет просторнее и преобразится за счет кардинально переделанной передней панели. О внешности кроссовера совсем рано судить, но журналисты утверждают, что он сохранил силуэт предшественника.

Новый Mercedes-Benz GLE получит высокотехнологичную мультимедийную систему User Experience. Ее главной особенностью является искусственный интеллект, способный к самообучению.

Основой для нового Mercedes-Benz GLE станет платформа MHA. Новое шасси позволит снизить массу вседорожника, сделать его крупнее и просторнее, и оснащать самыми разнообразными силовыми установками.

Широкая публика увидит новый Mercedes-Benz GLE на Парижском мотор-шоу в октябре. Новинка непременно появится в России, так как ее сборка будет налажена на новой площадке Daimler в Подмосковье.