Пятница 13-е: Нечистая сила переворачивает автомобили по всей России

Сегодня, 11:17

Череда ужасных аварий произошла по всей стране в этот зловещий день.

Только утром в пятницу 13-го поступило множество сообщений о странных ДТП, в которых загадочным образом переворачиваются автомобили. Что же будет к концу дня – страшно представить.

Сегодня около 9:00 утра в Крыму на трассе грузовик марки Iveco вылетел в кювет. В результате удара автомобиль перевернулся. Когда к фуре подошли очевидцы, никого из пострадавших на месте происшествия не оказалось.

Еще одно загадочное ДТП с переворотом произошло в Приморье. В Уссурийске на мосту Чичерина случайный свидетель заснял опрокинутый на бок белый фургон. На фото видно, что больше никакой автомобиль в аварии не пострадал, поэтому непонятно, каким образом коммерческая машина оказалась перевернутой.

В Краснодаре на пересечении улиц Калинина и Рашпилевской произошло не менее загадочное ДТП. Столкнулись легковушка и микроавтобус марки Mercedes-Benz, в результате чего последний опрокинулся на бок. Обстоятельства аварии уточняются.

Под Смоленском еще один автомобиль перевернулся в ДТП. Иномарка Mitsubishi Pajero снесла столб, в результате чего кабель повис над дорогой. Теперь в обе стороны дороги образовалась длинная пробка.

В соцсетях началось обсуждение загадочных аварий в стране. Пользователи не могли не упомянуть, что сегодня пятница 13-е, а это – довольно плохой день, в который в мире происходят жуткие необъяснимые вещи. В соцсетях считают, что это нечистая сила переворачивает автомобили по всей России. Пользователи уверены, что сегодня лучше никуда не выезжать на автомобиле и опасаться любых потенциальных угроз жизни.