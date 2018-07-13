Каждая третья машина KIA продается в кредит по программам KIA Finance

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Эксперты опубликовали в сети информацию, согласно которой в июне текущего года кредитными программами, предлагаемыми KIA Finance и партнерскими банками, воспользовались 7 000 россиян. Этот результат соответствует доле в 33% от общего числа продаж бренда за прошлый месяц.

Пресс-служба российского представительства KIA сообщает, что за первые шесть месяцев нынешнего года такие предложения оказались востребованы у 35 000 российских автолюбителей, что составило 32% от совокупного объема реализации. Самый высокий уровень продаж по программе KIA Finance зафиксирован у KIA Rio, которая получила долю в 43% от общего количества заключенных договоров автокредитования.

В соответствии с данными от специалистов «АВТОСТАТ», июньские продажи KIA в РФ составили 19 861 единицу (+18,5%). За полгода дилерские центры продали 111213 машин, что на 30,5% превышает показатели аналогичного периода текущего года.