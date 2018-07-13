В России открыт сбор предзаказов Range Rover SV Coupe

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В России стартовал сбор предзаказов на трехдверный британский внедорожник Range Rover SV Coupe. Оформление предварительных заказов осуществляется на сайте компании Carcade.

На официальном сайте автопроизводителя появилась информация, что общий тираж внедорожника составляет 999 экземпляров, 99 из которых отправились в РФ. Стоимость люксового внедорожника пока засекречена, но по мнению экспертов, Rolls-Royce SV Coupe обойдется в 18 000 000 рублей.

Размеры Range Rover SV Coupe сопоставимы с габаритами пятидверного исполнения внедорожника. Авто оказалось немного ниже из-за покатого верха. Новинка получила 4-местный салон, который может быть отделан ценными породами дерева и кожаной обшивкой разного цвета для передней и задней части интерьера.

Подкапотное пространство трехдверного Range Rover SV Coupe занимает 5-литровый двигатель с производительностью в 565 лошадиных сил. Мотор функционирует в тандеме с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 5,3 секунды при предельной скорости в 266 км/ч.