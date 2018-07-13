Мистическая авария: В Балаково высшие силы столкнули два автомобиля

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Сотрудники ГИБДД пока не комментируют загадочное ДТП.

Вчера, 12 июля, в городе Балаково Саратовской области произошла мистическая авария. На улице 30 лет Победы столкнулись две отечественные легковушки, в результате чего один автомобиль опрокинулся. В городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы ДТП начали обсуждение загадочного инцидента.

По предварительным данным, на перекрестке не смогли разъехаться ВАЗ-2114 и ВАЗ-2112, из-за чего последний перевернулся на бок. На данный момент так и не удалось выяснить, кто стал виновником инцидента, но версии предлагают разные. В соцсетях местные жители выдвигают самые разные предположения: одни обвиняют некорректную работу светофора, другие – горе-водителей.

Однако некоторые пользователи приписывают данному участку мистические свойства. Отмечается, что на этом перекрестке часто происходят аварии, в которых потом найти виновных довольно трудно. Местные жители считают, что высшие силы столкнули два автомобиля.