Продажи самого большого кроссовера FAW начнутся осенью

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Китайские машиностроители занимаются разработкой самого большого кроссовера компании FAW. Автомобиль будет продаваться под брендом Besturn. В интернете появились новые подробности транспортного средства.

Самый большой кроссовер FAW разрабатывается по мотивам концептуального вседорожника T-Concept. Последний был представлен в рамках автосалона в Пекине минувшей весной. Серийный паркетник будет предлагаться под брендом Besturn.

Накануне фотошпионы показали два снимка, на которых запечатлен тестовый прототип большого кроссовера FAW. Машина сильно закамуфлирована, однако даже при этом можно заметить, что она получит внешность в духе шоу-кара. Так, серийный автомобиль имеет схожие с концептом бамперы, оптику, задние фонари и «вдавленную» решетку радиатора. Ожидается, что по размерам большой кроссовер FAW будет сопоставим с концептом. Напомним, шоу-кар T-Concept получил габариты 4528Х1929х1669 мм при колесной базе в 2710 мм.

Силовую линейку кроссовера Besturn представит мотор 1.5 с турбонаддувом. Его мощность китайцы пока не озвучивают. Агрегат будет сочетаться с 5-МКПП и 6-АКПП, передающими крутящий момент на безальтернативный передний привод.

На внутреннем рынке автомобиль появится будущей осенью. Расширится ли география кроссовера за пределы КНР, неизвестно.