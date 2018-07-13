В столкновении школьного автобуса с грузовиком в США пострадали почти 20 детей

Сегодня, 11:08

В США произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля, в котором пострадали более 20 человек. По главной версии, инцидент произошел из-за уснувшего за рулем водителя первой машины. По факту инцидента начато разбирательство.

По данным газеты Denver Post, авария произошла в штате Колорадо, в районе городка Хадсон. По предварительным данным местных стражей порядка, водитель автобуса потерял управление машиной, так как уснул за рулем, после чего она врезалась в грузовой автомобиль. Автобус от удара ушел с дороги и перевернулся на обочине.

Автобус перевозил 35 пассажиров, 19 из которых были травмированы во время ДТП. В аварии также пострадал сам водитель машины. Кроме того, травмы получили три человека из грузовика. Все пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из машин. Никто не получил тяжелых увечий. Сейчас по факту аварии ведется проверка.