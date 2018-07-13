Московские власти решат судьбу монорельсовой дороги через три месяца

Сегодня, 09:40

Окончательное решение по поводу восстановления монорельсовой дороги в российской столице власти примут через три месяца. Такой информацией поделился заместитель руководителя городской администрации Москвы по вопросам градостроительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, в настоящее время власти занимаются подготовкой технического задания и у них имеются несколько вариантов развития. Среди них следует выделить разработку полноценного трамвая по монорельсу.

Чиновник подчеркивает, что благодаря реконструкции, появилась возможность запуска трамвая и его соединения с действующими трамвайными линиями. Сейчас чиновники производят расчеты сумм, необходимых для осуществления проекта и сроков выполнения работ.

Хуснуллин отметил, что через три месяца власти окончательно решат, что делать с монорельсом. Чиновник считает, что ее должны оставить, так как этот данный транспортный узел между линиями метро имеет особенное значение. Московский монорельс ввели в эксплуатацию в 2004 году и он связал станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ».