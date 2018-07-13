Седаны Bentley Mulsanne обзаведутся деталями от автомобилей 1930 года

Сегодня, 10:09

Британская машиностроительная компания Bentley собирается выпустить специальную серию своего шикарного седана Bentley Mulsanne, посвященную 100-летнему юбилею премиального бренда. Интересно, что новинку снабдят компонентами от старинного Bentley 8 Litre 1930 года выпуска.

Спецверсия получит название Bentley Mulsanne W.O. Edition и ее созданием займутся конструкторы тюнинговой компанией Mulliner. В основу спецверсии ляжет одна из трех версий люксового седана. Стандартный вариант исполнения авто получит черный цвет кузова, черные колесные диски, хромированную полосу на капоте и специальный дизайн маскота на радиаторной решетке. Клиентам могут быть доступны и другие цвета.

Интерьер спецседана обшит кожей и натуральным деревом. Задним пассажирам доступен мини-бар, инкрустированный деревянной мозаикой из алюминия и четырех сортов дерева. Кроме того, автомобиль примечателен подписью создателя бренда Уолтера Оуэна Бентли. Тираж спецсерии достигнет отметки в 100 единиц.