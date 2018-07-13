В Гудвуде представят "заряженный" Maserati Levante GTS

Сегодня, 17:33

Итальянская люксовая марка Maserati, входящая в структуру концерна FCA, представила свой новый «заряженный» кроссовер Maserati Levante GTS. Премьера обновленного авто должна пройти на Фестивале скорости в Гудвуде.

Новый спортивный Maserati Levante GTS обзавелся новой аэродинамикой, 22-дюймовыми колесными дисками, светодиодными матричными фарами и кожаным салоном. В интерьере стоит выделить карбоновые декоративные панели, новую панель управления, пересмотренный рычаг КПП и аудиосистему Harman Kardon с 14 колонками.

В моторном отсеке новинки разместился 8-цилиндровый 3,8-литровый агрегат, выдающий мощность в 550 лошадиных сил. В действие мотор приводится 8-секционным «автоматом» ZF и «умной» системой полного привода Q4 Intelligent All Wheel Drive. До первой «сотни» «заряженный» кроссовер берет разгон за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 292 км/ч.

В Россию «заряженный» Maserati Levante GTS не приедет. Россиянам доступен Maserati Levante за 5 400 000 рублей. За такие деньги отечественный автолюбитель купит кроссовер, обустроенный 350- и 430-сильными бензиновыми двигателями. Также кроссовер предлагают и с 275-сильной дизельной установкой.