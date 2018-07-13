На севере Москвы столкунились две иномарки и мотоцикл

Сегодня, 08:35

В северной части Москвы на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошло ДТП при участии двух автомобилей и мотоциклов. Дорожная авария стала причиной закрытия движения на двух полосах в Беговом районе.

В соответствии с инсайдерскими данными, на ТТК в Беговом районе столкнулись автомобили марок Volkswagen и KIA, и мотоцикл марки Honda. Сообщается, что в настоящее время выясняются пострадавшие в автокатастрофе.

На место происшествия прибыли работники правоохранительных структур, инициировавшие проверку для установления полной картины событий.