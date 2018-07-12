Лимузин «Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Путина и Трампа

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Новый лимузин президента РФ заметили в Хельсинки. Автомобиль проекта «Кортеж» был доставлен в Финляндию перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным финского издания Ilta-Sanomat, российский лимузин был сфотографирован неподалеку от аэропорта «Хельсинки-Вантаа». Aurus Senat Limousine вместе с автомобилями, которые будут сопровождать Путина в Финляндии, был транспортирован в страну на воздушном судне Ил-76. После выгрузки машин российский самолет покинул аэропорт.

Проект «Кортеж» подразумевает разработку роскошных автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП). В линейку бренда Aurus войдут седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Имена машины получили в честь башен Кремля – Senat, Komendant и Arsenal.

Автомобили проекта «Кортеж» разрабатываются ФГУП «НАМИ» при поддержке Минпромторга РФ. В разработку роскошных машин инвестировано 12,5 млрд рублей. Линейка Aurus появится в свободной продаже, а цены на роскошные отечественные авто будут начинаться с 10 млн рублей.