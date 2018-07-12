В Навле автомобиль охотится за привидениями

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Жители поселка Навля в Брянской области стали свидетелями автомобиля «Охотников за привидениями», но в отечественном исполнении. Базой для машины стал советский лифтбек «Иж-Комби».

Накануне в группе «Типичная Навля» в соцсети в «ВКонтакте» появилась фотография старого «Москвича» с курскими номерами, переделанного в стиле автомобиля из американского фильма «Охотники ха привидениями». Данное транспортное средство уже неоднократно попадается на глаза жителям поселка в Брянской области. Считается, что автомобиль охотится за привидениями.

Стоит сказать, что переделанный «Иж-Комби» неплохо сохранился. Чтобы походить на машину из фильма, он получил знаменитую наклейку с перечеркнутым привидением, а также мигалки и громкоговоритель на крыше.

Пользователи интернета позитивно отреагировали на «Охотников за привидениями». Местные жители шутят, что автомобиль выезжает на улицы только по вечерам для отлова местных тунеядцев и алкоголиков. Напомним, первый фильм про охотников за привидениями вышел в 1984 году. Одной из самых ярких фигур этой кинокартины стал Cadillac 1959 года. Эта же машина была задействована во второй части фильма, вышедшей в 1989 году.