Самый дешевый в мире автомобиль оказался никому не нужен

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Индийский Tata Nano считался одним из самых дешевых автомобилей, но низкий ценник не сделал машину популярной. Более того, модель оказалась настолько невостребованной, что покидает конвейер.

10 лет модель Tata Nano считалась самым дешевым четырехколесным средством передвижения на мировом авторынке. В последнее время машина продавалась по цене в 215 000 рублей. Невзирая на это, ее продажи настолько малы, что индийцы решили попрощаться с ней. В минувшем году модель Tata Nano была выпущена тиражом всего в 275 единиц. На экспорт отправилось лишь 25 машин. В июне текущего года индийцы собрали всего один автомобиль.

Модель Tata Nano оснащена двухцилиндровым мотором объемом 624 кубических сантиметра. Производительность двигателя составляет 33 л.с. Невзирая на небольшой объем мотора, он требует почти 5 литров бензина на 100 километров пробега.

Большой расход топлива оказался не самой весомой проблемой модели Tata Nano. Дело в том, что автомобиль не имеет никаких систем безопасности, иногда она воспламенялась. Кроме того, машину «задавили» конкуренты. К примеру, приблизительно по той же цене, что у Tata Nano, в Индии можно купить хэтчбек Renault Kwid. Последний технически лучше индийской машины, но недавние краш-тесты показали, что он безопасностью тоже не может похвастаться.