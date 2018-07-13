Ford Mondeo может стать соперником Subaru Outback

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Американские автолюбители в последние годы начали отдавать предпочтение автомобилям, обладающим повышенной проходимостью и вместимостью, потому автопроизводителям часто приходится отвечать на вызовы современности и акцентировать внимание на выпуске кроссоверов и внедорожников и снизить выпуск хэтчбеков и седанов. С такими вызова столкнулись и инженеры из Ford.

Сообщается, что новый седан Ford Mondeo может получить новый формат, благодаря которому он сможет составить достойную конкуренцию кросс-универсалу Subaru Outback. Еще весной 2017 года специалисты Ford сообщили, что седаны и хэтчбеки в нынешнее время фактически теряют популярность, и потому бренд принялся освобождать необходимые производственные мощности.

В Ford решили прекратить выпуск Fiesta и Taurus во вседорожной версии Active. Недавно появилась информация, что Ford намерен отказаться и от седана Ford Mondeo. Такое название может получить кросс-версия минивэна, которая сможет побороться за покупателей с японским Subaru Outback. Новый кросс-минивэн Ford Mondeo построят на платформе седана Ford Mondeo. Сейчас Ford Mondeo выпускают на базе CD4.

Новый Ford Mondeo начнут выпускать в 2020 году. В конце 2017 года модель получило второе обновление, но оно не коснулось европейской версии седана.