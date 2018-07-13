Сразу четыре модели Peugeot подорожали в России

Сегодня, 03:00

В России еще один зарубежный производитель пересмотрел прайс на свои модели. «АВТОСТАТ» в ходе исследования цен на отечественном рынке выявил выросшие ценники сразу у четырех позиций бренда Peugeot.

Паркетник Peugeot 2008 вырос в цене в России на 26 000 рублей. Самая дешевая вариация кроссовера в РФ теперь предлагается за 1 450 000 рублей. Еще один паркетник 3008 подорожал на 40 000 рублей до 1819 000 рублей в минимальной комплектации.

Семейный вседорожник Peugeot 5008 прибавил в цене 40 000 рублей. В связи с этим автомобиль теперь стоит в России от 2 019 000 рублей. Кросс-универсал Partner Tepee вырос в цене на 30 000 рублей, и теперь предлагается в РФ минимум за 1 388 рублей.

В прошлый раз автомобили марки Peugeot дорожали в России в мае. Тогда стоимость французских машин выросла в стране на 10-30тысячрублей.

Напомним, ранее «АВТОСТАТ» информировал, что в России стали дороже машины линейки Mercedes-Benz GLC. Их стоимость выросла на30-130 тысяч рублей.

С начала года многие производители, присутствующие на авторынке России, начали пересматривать прайс. На это повлияли повышаемые в стране пошлины, а также курс рубля.