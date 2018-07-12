«Там аномальная зона»: В Ярославле машина сама завелась и уехала без водителя

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В сети обсуждают необычный случай, произошедший накануне в Заволжском районе.

Жители Ярославля обсуждают в интернете инцидент, произошедший сегодня, 12 июля, на одной из улиц города. Автомобиль, самостоятельно запустивший мотор, после чего начавший движение, заставил горожан заговорить о сверхъестественном.

Накануне в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии, сообщающие, что в Заволжском районе города машина сама завелась и уехала без водителя. Инцидент имел место возле строительного гипермаркета. Предполагается, что в происшествии замешана функция автозапуска, но с этим еще придется разобраться владельцу транспортного средства. Однако некоторые местные жители считают, что машиной управляли сверхъестественные силы, так как там аномальная зона.

Уточним, что в кадре оказался черный седан LADA Granta. На фотографиях видно, что машина недалеко уехала от места старта, ее остановил бордюр, и она стала поперек дороги.

По поводу произошедшего пользователи интернета высказали самые разнообразные версии. Один из них написал: «Заволга, у нас там аномальная зона». Другой «комментатор» пошутил: «Уличная магия». Позже разбирающиеся в автомобилях пользователи начали спорить с приверженцами «сверхъестественного», поясняя, что произошедшее могло быть вызвано «глюком автозапуска». Еще один пользователь написал: «что старая сигнализация, что новая...у всех у них есть защита от подобного». К слову, в инциденте обошлось без пострадавших.