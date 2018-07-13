Обновленный кроссовер Honda HR-V замечен на тестах

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Автомобильные папарацци запечатлели на тестах обновленный кроссовер Honda HR-V. Специалисты утверждают, что фотошпионы застали европейскую версию рестайлингового паркетника, которая появится на старосветском рынке до конца года.

Прототип обновленного кроссовера Honda HR-V попался фотошпионам. Кадры автомобильных папарацци показал сайт Motor1. По данным портала, транспортное средство было запечатлено на юге Европы. Это значит, что разработчики тестируют версию машины для рынка Старого Света. Ожидается, что на рынок региона автомобиль попадет в течение года.

Шпионские фотографии указывают на то, что европейский обновленный Honda HR-V практически идентичен глобальной версии паркетника. На снимках видно, что внешность автомобиля минимально маскируется. Камуфляжем закрыты бамперы, оптика и радиатор. Также машина получила хромированную окантовку задних фонарей.

Каким европейский Honda HR-V будет в техническом плане, разработчики пока не рассказывают. Инсайдеры полагают, в машине не будет использоваться привычный для нее дизельный агрегат 1.6. Вместо него может быть установлена комбинированная силовая установка на основе бензинового мотора 1.5, сочетающегося с электродвигателем и 7-АКПП. Также автомобиль может обзавестись турбированным мотором 15 тягой 130 л.с. в паре с МКПП или АКПП.