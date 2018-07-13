На рынок выходит долгожданный промтоварный фургон УАЗ «Профи»

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Дилерские центры российской автомобилестроительной компании «УАЗ» в июле текущего года начали продажи своего нового коммерческого автомобиля УАЗ «Профи» - промтоварного фургона. Стоимость модели варьируется от 833 500 до 980 500 рублей.

Согласно информации, предоставленной пресс-центром Ульяновского автозавода, новая версия УАЗ «Профи» предназначается для транспортировки грузов, которые нуждаются в защите от воздействий извне. К таким грузам можно отнести мебель, строительные материалы, сложное оборудование и другой товар, который может перевозиться при соответствующей температуре.

Интересно, что долгожданный фургон УАЗ «Профи» предложат на рынке в вариантах исполнения «стандарт» и «оптимум», которые отличаются по конструкции, внешней и внутренней отделке и оснащению.

Подкапотное пространство промтоварного фургона занимает 149-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro, который работает в тандеме с системами заднего и полного привода. Также машина может получить газобаллонное оборудование и усиленную подвеску.