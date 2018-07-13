Составлен ТОП-10 самых популярных марок сегмента SUV вторичного рынка РФ‍

Сегодня, 04:00

Специалисты из «Автостат.Инфо» провели ряд исследований, в результате которого установили наиболее популярные автобренды на российском вторичном рынке в сегменте SUV. Анализ охватил период с января по май 2018 года.

Первую позицию в подготовленном рейтинге завоевала японская марка Toyota, машины с пробегом которой разошлись тиражом в 49 700 экземпляров (+1%). Второе место досталось российскому бренду LADA (43 800 единиц, -3,6%). ТОП-3 закрывает еще один «японец» Nissan (42 500 штук, +10%).

В ТОП-5 вошли Chevrolet (32 200 шт., +3,8%) и Mitsubishi (28 100 ед., +5,4%). Первая десятка рейтинга наиболее популярных брендов в сегменте кроссоверов внедорожников и кроссоверов представлен KIA (20 900 ед., +15%), Hyundai (18 400 шт., +15%), BMW (16 800 ед., +3,4%), «УАЗ» (16 700 шт., -9,4%) и Volkswagen (15 700 ед., +15%).