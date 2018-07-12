Aston Martin представила супермощный 435-сильный хэтчбек Cygnet

Сегодня, 16:45

Британские разработчики из Aston Martin показали производительный хэтчбек Aston Martin Cygnet, который выйдет в единственном экземпляре. Премьера новинки пройдет в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Указанный автомобиль обзавелся 8-цилиндровым мотором с производительностью в 435 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие 7-скоростной АКПП Sportshift. Машина весит 1375 кг, а до первой «сотни» Aston Martin Cygnet разгоняется за 4,2 секунды при предельной скорости в 274 км/ч.

Разработкой хэтчбека Aston Martin Cygnet занимались инженеры из подразделения Q by Aston Martin, которые в рамках проекта Q by Aston Martin – Commission, исполняли заказ неизвестного клиента. Кузов небольшого автомобиля получил защитную конструкцию, переработанные панели пола и моторный щит. Также автомобиль обзавелся 19-дюймовыми колесными дисками, трансмиссионным тоннелем и подвеской, позаимствованной от спорткара Aston Martin Vantage S.

Следует сказать, что Aston Martin Cygnet выпускали в период с 2011 по 2013 годы и авто являлось более дорогой модификацией Toyota iQ. За два года машина разошлась тиражом в 300 единиц, что свидетельствует о ее низком спросе.