Dongfeng представила в России новый кроссовер DFM 580

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Китайский автопроизводитель Dongfeng устроил в России предпремьерную презентацию кроссовера DFM 580. Премьера транспортного средства состоялась на выставке «Российско-китайское Экспо». Названы сроки появления новинки на рынке РФ.

В Екатеринбурге открылась выставка «Российско-китайское Экспо». В рамках данного мероприятия компания Dongfeng показала кроссовер DFM 580. Весной текущего года этот автомобиль дебютировал на выставке Auto China 2018, после чего начались продажи транспортного средства на внутреннем рынке.

Уже в базовом исполнении кроссовер DFM 580 имеет трехрядный салон, а потому считается семейным автомобилем. Машина примечательна тем, что имеет шесть вариантов трансформации салона. Длина паркетника составляет 4680 мм при колесной базе размером в 2780 мм. С такими габаритами, за счет трансформирующегося салона, в автомобиле можно организовать грузовой отсек длиной 1960 мм.

Силовую линейку кроссовера DFM 580 представляют бензиновые агрегаты 1.8 SFG18 и 1.5 SFG15T. Производительность этих моторов составляет 132 и 150 л.с. соответственно. Для первого двигателя предусмотрена 5-МКПП. Второй агрегат сочетается с 6-МКПП и вариатором.

Стандартный DFM 580 имеет на борту четыре эйрбэга, системы ABS и EBD, а также камеру обзора на корме. В данное время кроссовер DFM 580 проходит сертификационные испытания. Продажи автомобиля на рынке России должны начаться в конце текущего года. Ценники и комплектации машины в РФ китайцы пообещали озвучить ближе к началу ее продаж в стране.