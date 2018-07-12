Стриптизерши в мини-шортах приставали к воронежским автомобилистам

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях обнародовали видео, на котором девушки в откровенных шортах разгуливали по проезжей части и раздавали автолюбителям листовки. Оказалось, полуголые девушки рекламировали стриптиз-клуб, а машину с рекламой заведения на кузове обнаружили в разных городских районах.

Большинство воронежцев негативно отреагировало на данную рекламу. Жители первоначально подумали, что полуобнаженные девушки являются представителями одной из древнейших профессий, которых использует для достижений своих целей руководство клуба. Горожане отметили, что девушки были одеты в неудобные и почти ничего не прикрывающие шорты и обуты в туфли на высокой платформе.

Указанную рекламную кампанию увидели все, кто тогда находился в центральной части Воронежа, в том числе и дети. Вот именно за это воронежцы обозлились на организаторов рекламной акции. Многие воронежцы подметили, что девушки были печальными и уставшими, из чего можно сделать вывод об их беспощадной эксплуатации.