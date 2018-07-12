Петербургские чиновники пересядут в LADA Vesta

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Мэрия Санкт-Петербурга пересадит чиновников на отечественные седаны LADA Vesta. Об этом проинформировал «Лада Веста Клуб».

Накануне на портале госзакупок бюджетным автотранспортным предприятием «Смольнинское» был размещен соответствующий тендер. Данная организация занимается обеспечением петербургских чиновников транспортом.

Согласно тендеру, требуется семь машин, на которые выделено 4,5 млн рублей. Пояснительная записка гласит, что все автомобили должны быть черными. В документе требуется транспортное средство с кузовом размерами до 4450х1750х1480 мм, с клиренсом от 160 мм.

Кроме того, пояснительная записка требует автомобиль с мотором тягой от 110 л.с. объемом 1.6 л., с системами ABS, EBD, ESP, HAC, иммобилайзером, кондиционером, стереосистемой, подогреваемыми передними креслами, ЭРА-ГЛОНАСС и так далее.

Все вышеописанные параметры подходят к модели LADA Vesta. Конкурс завершится 26 июля. Поставщика автомобилей для петербургских чиновников определят 2 августа.