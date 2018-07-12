Брутальный внедорожник Rezvani Tank получил военную версию

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Американские машиностроители представили брутальный внедорожник Rezvani Tank в военной версии Military Edition. Автомобиль получил пуленепробиваемые стекла и высший класс бронирования B7.

Компания Rezvani из США специализируется по выпуску спорткаров, однако некоторое время назад удивила мир своим внедорожником Tank. Накануне этот автомобиль получил версию Military Edition, которая разработана для военных операций. Людей в машине защищают пуленепробиваемые стекла, а также бронекапсула с наивысшим классом бронирования B7.

Модель Rezvani Tank Military Edition также обзавелась системой ночного видения, защитой кузова от взрывов, военными покрышками Runflat и внутренней связью. В кабине автомобиля имеются противогазы и аптечки. О спецверсии транспортного средства говорит новый шильдик. Также производитель предлагает для новинки множество решений для персонализации.

Рамный внедорожник Rezvani Tank Military Edition примечателен агрессивной внешностью. Брутальности автомобилю добавляют его «мускулистые» формы и высокий дорожный просвет. Для машины предусмотрены внедорожная подвеска и полный привод.

Моторный отсек внедорожника Rezvani Tank Military Edition занимает бензиновая «шестерка» 3.6, производительность которой составляет 285 л.с. Кроме того, для машины предусмотрен V8 6.4 мощностью 500 л.с. «Топовый» военный внедорожник будет продаваться с агрегатом Hellcat V8 6.2 отдачей 707 л.с. Ценники на новинку пока не озвучиваются.