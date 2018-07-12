Составлен рейтинг самых пижонских автомобилей для молодежи

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Ряд молодых людей воспринимают автомобиль не только как средство передвижения, но и как способ похвастаться машиной перед сверстниками. Автоэкспертам удалось составить рейтинг машин, которые могут приобрести родители для своих чад.

Рейтинг открывается премиальным баварским седаном BMW 5 Series, который обойдется от 2 880 000 рублей. Автомобиль обладает обширной моторной линейкой, МКПП, АКПП и задним приводом.

На второй позиции разместился немецкий Mercedes-Benz E-Class, за который придется заплатить от 2 970 000 рублей. Машина характеризуется отличным комфортом, который подойдет для самого вредного ребенка. ТОП-3 замыкает японский представительский кроссовер Infiniti QX70, который стоит от 2 870 000 рублей. Машина получила хорошую управляемость и динамику, а также обширную линейку агрегатов и версий.

В первую пятерку рейтинга попали Lexus GS и внедорожник Toyota Land Cruiser. Первый обойдется от 2 210 000 до 3 000 000 рублей. За эти деньги автолюбители смогут получить авто с 3,5-литровым мотором, который разгоняет авто до первой «сотни» за 7,0 секунды. Второй стоит 2 289 000 рублей и оснащается бензиновыми и дизельными установками, работающими с АКПП и МКПП.