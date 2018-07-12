Автомобили Mercedes-Benz GLC в России в июне подорожали на 30-130 тыс. рублей

Сегодня, 13:50

Эксперты провели мониторинг цен и установили, что стоимость нового Mercedes-Benz GLC поднялась в июле 2018 года от 30 000 до 130 000 рублей. Такой информацией поделились специалисты из «АВТОСТАТ».

Отмечается, что за стандартный вариант исполнения немецкого кроссовера Mercedes-Benz GLS 250 4Matic SS придется выложить от 3 330 000 рублей (+100 000 рублей). Топовая модификация машины в июле 2018 года обойдется отечественным автомобилистам 4 330 000 рублей.

За спортивные версии Mercedes-GLC-Class AMG необходимо выложить 4 580 000 рублей (+30 000 рублей). Такой автомобиль обустроен 3-литровым мотором, а вот за вариацию кроссовера с 510-сильным агрегатом объемом 4,0 литра россияне заплатят 7 680 000 рублей.

Купе Mercedes-Benz GLC подорожало на 120 000 рублей и его цена достигает отметки в 3 910 000 рублей. Более дорогое исполнение модели обойдется в 4 110 000 рублей. Модели в AMG-версиях стоят отныне от 5 130 000 до 7 830 000 рублей.