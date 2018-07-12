LADA Vesta Sport окажется мощнее и быстрее KIA Rio и Hyundai Solaris

Вчера, 23:00

Спортивная модификация LADA Vesta будет превосходить своих главных конкурентов в лице популярных корейских моделей KIA Rio и Hyundai Solaris как по мощности, так и по динамике.

Согласно данным производителя, «топовый» мотор KIA Rio при объёме в 1,6 л генерирует 123 лошадиные сил. В сочетании с механической КПП он позволяет автомобилю разогнаться до первой «сотни» за 10,3 с. Модель способна ускориться максимум до 193 км/ч.

Для сравнения спортивный седан LADA Vesta комплектуется 145-сильным мотором. На разгон до 100 км/ч машине необходимо на 0,7 с меньше, чем Rio – 9,6 с. При этом максимальная скорость российской новинки составит 198 км/ч.

Седан Hyundai Solaris оснащается 1,6-литровым 123-сильным агрегатом и обладает такими же динамическими характеристиками, как и KIA Rio. Эксперты полагают, что LADA Vesta Sport удастся потеснить «корейцев» на российском рынке, если её стоимость будет ненамного выше, чем у конкурентов. Стоит напомнить, Solaris и Rio можно приобрести в России по цене от 777 900 т 819 900 рублей соответственно.