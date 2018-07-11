Загадочные «шейхи» ездят на крыше авто в Татарстане

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Вчера, 11 июля, в центре Казани два молодых человека, переодетые в «шейхов», проехались на крыше автомобиля ВАЗ 2106. Во время поездки мужчины курили кальян.

Интернет-пользователей удивили загадочные «шейхи», которые ездят на крыше авто в Татарстане. Они сидели с кальяном на крыше «шестёрки». «Шейхи» явно готовились к поездке и даже достали для себя головные платки, популярные в арабских странах.

Несколько казанцев написали в комментариях, что видели «шейхов» на улице Габдуллы Тукая, причём ехали они со стороны улицы Сеченова. Также этот ВАЗ проехал по Хади Такташа.

«На улице Габдуллы Тукая встретили местных шейхов на шахе. Красиво живут, ничего не скажешь», «Совсем уже ума нет у ребят», – написали местные жители.

Отметим, что в последнее время жителей Казани захватила мода на опасную езду. К примеру, недавно, местный житель решил проехаться на санях, привязанных к бамперу, предварительно надев на голое тело шубу. Всех нарушителей привлекали к административной ответственности, поэтому «шейхам» также стоит ждать от ГИБДД «письмо счастья».