УАЗ начал продажи юбилейной версии «Буханки» в России

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УАЗ выпустил особую модификацию «УАЗ-452», более известного в народе как «Буханка». Выпуск спецверсии приурочен к 60-летнему юбилею модели, продажи новинки стартуют уже в текущем месяце.

Юбилейный «УАЗ-452» получил ценник в 757 700 рублей и уже доступен для заказа. Машина получила серо-зелёный кузов в сочетании с белой крышей, новые дверные ручки, раздвижные форточки и 16-дюймовые белые диски колёс. Кроме того, на кузове можно увидеть «юбилейный» шильдик.

Для отделки кресел была использована ткань с водоотталкивающей пропиткой, а в качестве опции доступен обогрев передних сидений. «Буханка» также получила неразрезные мосты, причём задний оснащается принудительной блокировкой дифференциала.

Напомним, в минувшем году 45 лет исполнилось модели УАЗ-469, в честь чего автопроизводитель выпустил особый Hunter с глянцевой белой крышей и серо-зелёным кузовом. Внедорожник по-прежнему оснащается 2.7-литровым бензиновым двигателем, выдающим 128 лошадиных сил.