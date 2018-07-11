Skoda выпустит спортивный электрический кроссовер к 2022 году‍

Сегодня, 13:15

Чешская автокомпания Skoda создает электрокроссовер в спортивном стиле. На мировой авторынок новинка попадет не раньше 2022 года.

В названии автомобиля появится приставка vRS. «Заряженный» кроссовер будет отличаться от стандартных автомобилей Skoda своим спортивным дизайном, как в интерьере, так и в экстерьере. Но он вряд ли будет мощнее обычных кроссоверов.

Новинка займет промежуточное место в модельном ряду компании между Karoq и Kodiaq. Электрокар строят на платформе MEB, которая была разработана автокомпанией Volkswagen.

Высказываются предположения, что этот автомобиль сможет проехать до 500 километров без подзарядки.