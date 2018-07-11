«Там живут шайтаны»: Злые духи устраивают ДТП в Татарстане

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Древние демоны охотятся на местных жителей.

На страницах одного из региональных сообществ Республики Татарстан в социальной сети Instagram появилось сообщение о дорожной аварии, которая произошла 9 июля нынешнего года на загородной трассе в Муслюмовском районе. По данным ГИБДД, недалеко от поворота на село Верхний Табын автомобиль Daewoo Matiz перевернулся и вылетел в кювет, в результате чего травмы получила 67-летняя женщина.

Официально причиной аварии стало внезапно лопнувшее колесо, но очевидцы имеют своё объяснение. В комментариях к записи один из жителей Татарстана сообщил, что он на своём автомобиле ехал позади попавшего в аварию Daewoo Matiz и заметил, как под легковушкой проскочила загадочная чёрная фигура. Мужчина уверен, что злые духи периодически устраивают ДТП в Татарстане и это уже стало нормой.

Позже ещё один комментатор рассказал, что похожий случай произошёл с его знакомым – мужчина также вылетел с дороги на авто, но уверял, что невидимая сила схватила его за руку и заставила резко повернуть. Вместе с тем отмечается, что пострадавший имел «проблемы с наркологией». Также пользователи отыскали «лицо шайтана» на опубликованном фото.

В комментариях другая пользовательница отметила, что её покойная бабушка старалась избегать мест вблизи села Верхний Табын, утверждая, что там живут шайтаны – злые духи из татарских преданий. По поверьям, демоны охотятся на местных жителей. Другие комментаторы посоветовали не «сваливать» всё на суеверия и следить за качеством покрышек.