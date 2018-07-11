Эксперт: Москва сделала качественный скачок в развитии общественного транспорта

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В Москве активно развивается общественный транспорт, который стал качественнее и быстрее. Об этом рассказал Станислав Супрунов, возглавляющий Комитет по городскому хозяйству и экономической политике Московского отделения «Опоры России».

Господин Супрунов заявил, что за последние несколько лет Москва существенно повысила качество общественного транспорта. Так, по словам эксперта, в столице заметно обновился парк автобусов, в которых обустроено больше мест для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в этих машинах работает беспроводной интернет.

Станислав Супрунов также напомнил, что в Москве общественный транспорт получил специальные полосы. За счет этого в столице несколько разгрузились дороги. Кроме того, в городе появляются новые станции метро.

Эксперт считает, что для дальнейшего развития общественного транспорта в Москве необходима оптимизация маршрутов и интервалов, чтобы в загруженные часы пассажиры не испытывали нехватки автобусов, троллейбусов и так далее. Специалист отметил, что в столице хватает перегруженных маршрутов, однако и недозагруженные существуют, и этом не нравится горожанам.