К началу 2019 года в Липецке должно появиться 120 новых автобусов

Сегодня, 11:14

В мэрии Липецка решают вопрос об обновлении городского транспорта. Частных перевозчиков обязывают к 2019 году предоставить не менее 120 новых автобусов.

Сначала текущего месяца в Липецке произошло подорожание на проезд в городском транспорте на 2 рубля. Обновление автобусного парка города необходимо. Средний возраст автобусов - 16 лет. Самый старый представитель возит людей уже 43 года.

За последний год число автобусов Липецка сократилось с 760 до 650. Около сотни автобусов пришлось снять с маршрутов из-за опасности передвижения на них. Также участились случаи их самовозгорания. Так, если в прошлом году таким образом сгорело 5 автобусов, то в этом – уже 4.

Так как на новые автобусы нужна колоссально огромная сумма денег, которой нет ни у государства, ни у одной частной компании, средства на покупку будут поступать за счет недавнего повышения стоимости проезда. Таким образом, за год удастся собрать около 200 миллионов рублей. К тому же, из городского бюджета готовы выделить еще 60 миллионов рублей дополнительно.

В прошлом году уже начали работу около 100 новых автобусов, 80 из которых муниципальные, а 22 – частные.