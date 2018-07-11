KIA рассекретила дизайн базовых версий нового кроссовера KIA Sportage

Сегодня, 11:42

Южнокорейский автопроизводитель Kia раскрыл внешний вид кроссовера Sportage в базовом исполнении. Ранее в сети можно было увидеть только фотографии «топовой» версии модели – GT-Line.

Обновлённый Kia Sportage примечателен пересмотренной радиаторной решёткой, модернизированным бампером с хромированной вставкой, иными противотуманными фонарями, новым задним бампером со сдвоенными патрубками выпускной системы и изменёнными поворотниками.

Кроссовер обзавёлся легкосплавными дисками колёс размерностью от 16 до 19 дюймов, а также новыми оттенками кузова. В салоне появились модернизированный руль и передовая мультимедийная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем. Для отделки внутреннего убранства использовались материалы более высокого качества.

Рестайлинговый Sportage предложат россиянам с 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью в 184 лошадиные силы и с 6-диапазонным «автоматом». Также автомобиль можно будет купать с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 185-сильным «дизелем» объёмом 2,0 л. Для последнего мотора предусмотрена другая трансмиссия – 8-ступенчатая АКПП.