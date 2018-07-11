В Воронеже блатной водитель маршрутки курил на рабочем месте

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О хамском поведении одного из воронежских маршрутчиков рассказал местный житель Алексей. По его словам, он столкнулся с водителем, который позволил себе курить в автобусе.

9 июля мужчина ехал в автобусе №64, водитель которого неподобающие вел себя за рулем. Маршрутчик закурил сигарету прямо на рабочем месте. Конечно же, пассажиры мгновенно отреагировали на хамское поведение и начали делать замечания водителю, однако тот совершенно не реагировал.

«За наши деньги нас травят табачным дымом», - пожаловался Алексей. Также он добавил, что водитель был в неадекватном состоянии. Он все время то резко тормозил, то быстро укорялся, менял полосы движения, из-за чего пассажирам в салоне было сложно устоять на ногах.